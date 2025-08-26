Enrico Brignano torna in Calabria: pronto il nuovo show “Bello di Mamma” a Lamezia Terme

StrettoWeb

Tutto pronto per il nuovo spettacolo “Bello di Mamma” di Enrico Brignano, in prima e unica tappa in Calabria domani sera (27 agosto) con inizio alle ore 21:30 nello splendido Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme. Mille e cinquecento i biglietti già venduti, mentre la prevendita dei posti a sedere in gradinata prosegue su www.ticketone.it, nei punti Ticketone (Lamezia: Uffici Show Net, corso G. Nicotera n. 237 tel. 0968441888). L’apertura del cancelli è prevista a partire dalle ore 20:00. Sarà possibile parcheggiare lungo tutto il viale che dalle Terme di Caronte porta al Teatro e, dalla stessa ora, sarà anche disponibile ogni quindici minuti il Servizio Navetta dall’area cimiteriale di Sambiase, con andata e ritorno a fine show, curato dalla Lamezia Multiservizi.

Il grande evento che, dopo lo show di Stefano De Martino dello scorso luglio, riaccende i riflettori su una delle location per spettacoli estivi più accogliente, centrale e suggestiva della regione, fa parte del ricchissimo programma di Fatti di Musica 2025, 39° edizione della Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, ogni anno, tocca numerose località calabresi, evento storicizzato regionale del brand Calabria Straordinaria.

Le parole di Ruggero Pegna

“Per Lamezia è un evento di grandissimo prestigio, uno spettacolo tra i più attesi dell’estate, concepito come un vero varietà, anche scenotecnicamente di un’altra dimensione – afferma Pegna – Saranno moltissimi gli spettatori che arriveranno da tutta la Calabria, anche perché questo Teatro è facile e comodo da raggiungere, e si trova nel cuore di un’oasi naturalistica segnalata anche dal Fai, Fondo Ambiente Italiano. Sarà una serata indimenticabile e di puro divertimento!”.

Già montata la struttura coperta che accoglierà l’imponente scenografia progettata da Marco Calzavara, con tanto di torri layher, ledwall gigante ed effetti luci da megashow disegnati da Marco Lucarelli. Ad accompagnare Enrico Brignano in questo spettacolo scritto dallo stesso attore con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti, ci saranno musicisti e coriste. Dopo il successo nei teatri con I sette re di Roma, il comico romano è tornato dal vivo con un nuovo esilarante one man show, che si è confermato come uno dei grandi eventi dell’estate 2025.

In questo nuovo spettacolo Brignano ci farà ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “bello di mamma” ci regalava. Rintracciare la strada che conduce alla serenità o, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno. E questa strada, almeno per Brignano, passa attraverso la risata, a volte beffarda, a volte benevola, in qualche caso sarcastica, ma sempre e rigorosamente sincera.

Il pensiero di Brignano

“Vorremmo tornare bambini – racconta Brignano – quando bastavano una tazza di cioccolata, una coperta calda e la voce di nostra madre per farci sentire al riparo. Oggi invece ci troviamo davanti a contraddizioni che ci disorientano: compriamo armi per fare la pace, inneggiamo all’inclusione mentre alziamo barriere, produciamo auto ecologiche devastando altre terre…”.

Tra ironia, satira sociale e momenti più intimi, Brignano condurrà il pubblico in un percorso che oscilla tra disincanto e speranza, tentando di restituire, attraverso la comicità, un antidoto alla frenesia e alle paure della contemporaneità. Non mancheranno i tratti inconfondibili del suo stile: l’improvvisazione, la complicità con il pubblico e quella capacità di dire le cose “sul serio ridendo”, che da sempre ne fanno un protagonista trasversale e amatissimo. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it, pagine social ufficiali.