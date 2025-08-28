Elezioni Regionali, Toscano sulla sanità calabrese: “negli ultimi 30 anni chiusi 18 ospedali”

StrettoWeb

“Negli ultimi 30 anni in Calabria sono stati chiusi 18 ospedali, lasciando di fatto i cittadini in balia del fato e degli eventi. In questo lasso di tempo si sono alternati governi di destra e di sinistra. Lo capite che si tratta di pupazzi che rispondono a logiche identiche che nulla hanno a che fare con la politica?”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Visto che il collasso della sanità calabrese non si può negare, i malfattori mentiranno sulle cause. Vi diranno che i servizi mancano a causa di ruberie e sprechi, ma in realtà la desertificazione dei servizi sanitari è figlia della logica criminale dei diversi “Piani di rientro”. Uccide molta più gente chi impone inutili manovre di “risanamento dei conti”, di qualche singolo accattone che fa la cresta su garze e siringhe”, spiega Toscano.