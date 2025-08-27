Elezioni Regionali, Salvini: “Veneto a guida Lega, cambiare sarebbe un errore”

StrettoWeb

“Spero di sì, ne parleremo con gli alleati e confido avremo un accordo chiaro al più presto. Il Veneto è un esempio di eccellente governo: sarebbe un errore cambiare lo schema di un centrodestra a guida leghista”. E’ quanto ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini risponde a ilSussidiario.net, in una intervista in occasione del Meeting di Rimini – che chiede se ci sarà una lista Zaia in Veneto e a che punto sia il centrodestra nella definizione delle candidature per le regionali.