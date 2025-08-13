Elezioni Regionali, riunione in Prefettura a Reggio Calabria

StrettoWeb

In vista delle prossime elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, previste per domenica 5 e lunedì 6 ottobre, il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha presieduto stamane, in videocollegamento, una riunione di coordinamento delle operazioni, connesse al procedimento elettorale e di competenza dei Comuni, che ha registrato un’ampia partecipazione dei Sindaci e dei segretari comunali del territorio. Nell’occasione, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità che, malgrado la ristretta tempistica e l’attuale periodo feriale, siano scrupolosamente curati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia elettorale e, a tal fine, ha ricordato che sul sito istituzionale della Prefettura sono consultabili le circolari riepilogative dei primi adempimenti formali e delle relative scadenze.

Nell’assicurare il pieno supporto dell’Ufficio elettorale provinciale, il Prefetto ha quindi invitato i Sindaci a promuovere la predisposizione di elenchi di cittadini disponibili a svolgere l’incarico di presidente di seggio, per un loro coinvolgimento in iniziative formative da realizzare nel mese di settembre.