Cinquecentoventisei candidati per i 30 posti in consiglio regionale; 18 le liste per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre esattamente come era stato cinque anni fa. I candidati presidente, invece, erano 7 allora e 6 oggi: la sfida sarà fra l’uscente, Francesco Acquaroli, per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta, Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi, Forza del Popolo, Lidia Mangani, Partito comunista italiano, Beatrice Marinelli, della lista Evoluzione della rivoluzione.
Elezioni Regionali Marche: sfida a 6 per la presidenza della Regione con diciotto liste e 526 candidati al consiglio regionale
