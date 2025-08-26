Elezioni Regionali, l’ex ministro Costa: “Tridico è la speranza concreta per la Calabria”

StrettoWeb

“Pasquale Tridico è il miglior candidato in Calabria, sono molto felice di questa scelta. Ha esperienze amministrative ai massimi livelli, riesce a essere fermo e dialogante quando serve“, è quanto afferma Sergio Costa, ex Ministro dell’Ambiente del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera. “Tridico è un uomo dalla schiena dritta e rappresenta perfettamente i valori del Movimento 5 Stelle e del campo progressista. È la speranza concreta per la Calabria“, conclude Costa.