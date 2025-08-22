Elezioni Regionali, la direzione regionale del Pd: “sì a Tridico, puntiamo ad un governo che cambi la Calabria”

StrettoWeb

“La Direzione regionale del Partito Democratico della Calabria, riunitasi a Lamezia Terme, ha approvato all’unanimità la relazione del segretario Nicola Irto sulle imminenti elezioni regionali. Con questo atto i democratici calabresi danno il via alla grande coalizione unitaria e sostengono la candidatura di Pasquale Tridico a presidente della Regione“. É quanto si afferma in una nota del Pd della Calabria. “La decisione – aggiunge la nota – è arrivata al termine di un ampio dibattito sulla relazione del segretario che ha ribadito quella che era sempre stata la disponibilità del Partito Democratico a guidare la coalizione di centrosinistra, ma, con grande senso di responsabilità, non ha inteso ripetere gli errori e le divisioni del passato, scegliendo di privilegiare l’unità come valore prioritario, con l’obiettivo di mantenere compatte tutte le forze riformiste e progressiste della coalizione, oggi più ampia che mai”.

“La Direzione regionale ha, quindi, approvato la linea politica indicata da Irto e ha conferito al segretario un mandato pieno a proseguire su questo percorso politico. Questa scelta deve dare un governo di cambiamento netto alla Calabria”, conclude la nota.