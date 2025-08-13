Decisa la data delle elezioni in Toscana. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato il decreto di indizione delle regionali per il prossimo 12 e 13 ottobre. Il governatore uscente correrà per un secondo mandato alla guida del centrosinistra, sostenuto da tutto il centrosinistra. Il centrodestra, invece, punta su Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, indicato come candidato unitario dell’area dei partiti di Governo.
Elezioni regionali, la DATA delle elezioni in Toscana
Toscana: il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato il decreto di indizione delle regionali per il prossimo 12 e 13 ottobre
