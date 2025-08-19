Elezioni Regionali in Calabria, l’appello del Rettore del Santuario della Madonna dei Poveri di Seminara

StrettoWeb

In occasione delle prossime elezioni regionali, il rettore del Santuario Basilica Madonna dei Poveri di Seminara, don Domenico Caruso, rivolge un appello e un augurio ai candidati, auspicando che “ciascuno possa operare con spirito di servizio e dedizione al bene comune, promuovendo la famiglia, il rispetto, la giustizia e la dignità di ogni persona. La mia è una semplice voce! Non un giudizio! In vista delle prossime elezioni regionali in Calabria, sento il dovere di rivolgere un pensiero a tutti i candidati e ai cittadini chiamati al voto. Il futuro della nostra terra ha bisogno di un impegno autentico, non di interessi personali”.

Serve impegno per giovani, sanità, famiglie

“Chi si candida a guidare la nostra Regione sappia che il servizio alla collettività è un atto di responsabilità, non un’occasione per affermare sé stessi (fortunatamente molti si sono impegnati con serietà). La Calabria ha sete di giustizia, sviluppo e speranza. Serve un impegno concreto per i GIOVANI, troppo spesso costretti ad abbandonare questa terra per cercare altrove opportunità e dignità. Serve una svolta urgente nella SANITÀ, che in Calabria soffre disservizi, carenze e ritardi ormai inaccettabili. Auspico, inoltre, che i candidati mettano davvero al centro delle loro scelte le FAMIGLIE, cuore pulsante della nostra società”.

“Non servono promesse vuote, ma politiche concrete che sostengano chi ogni giorno affronta difficoltà economiche, educative e sociali. Sono necessari interventi per garantire un lavoro stabile, servizi adeguati per l’infanzia, sostegno alla genitorialità, cura degli anziani e attenzione alle famiglie più fragili. Una Calabria che vuole rinascere deve ripartire proprio dalle famiglie, riconoscendole come una risorsa e non come un problema. Che il BENE COMUNE sia il vero orizzonte dell’azione politica. E che chi sarà chiamato a rappresentare il popolo calabrese lo faccia con onestà, competenza e amore per questa terra. E tra i nostri politici c’è chi ci crede davvero. E bisognerà dare fiducia. LA CALABRIA MERITA MOLTO DI PIÙ. E dipende anche da noi”.