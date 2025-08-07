Elezioni Regionali in Calabria, Antoniozzi (FdI): “alla Sinistra dico, “confrontiamoci sui contenuti e non sulle inchieste”

StrettoWeb

“Al centrosinistra dico: ci saranno le regionali in Calabria, confrontiamoci sui contenuti e non sulle inchieste. L’ho detto per Milano, vale per la Calabria”. Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Noi proporremo Occhiuto, loro proporranno un candidato – prosegue il deputato FdI – noi rivendicheremo le cose fatte, loro legittimamente ci criticheranno. Ma tutto deve avvenire sul piano della politica. Noi siamo convinti che Occhiuto sia un galantuomo e non facciamo guerre alla magistratura che rispettiamo”.

“La stessa cosa io l’ho detta per Beppe Sala, criticandolo esclusivamente sul piano politico. Siamo convinti della separazione dei poteri e della autonomia della magistratura ma ricordiamo che la presunzione di innocenza non è un optional. Giorgia Meloni – conclude – ha detto che un avviso di garanzia non equivale a una condanna. E’ un principio che tutte le forze politiche devono fare proprie”.