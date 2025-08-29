Elezioni Regionali, Fdi: “la Calabria ha bisogno di lavoro e non di mancette”

StrettoWeb

A pochi giorni dalle presentazioni ufficiali delle liste, in Calabria si è in piena campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre che vedrà una sfida tra Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra, Pasquale Tridico del centrosinistra, Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare. La pagina ufficiale nazionale di Fratelli d’Italia scrive: “Tridico rispunta con le solite ricette assistenzialiste: bonus, redditi e mancette elettorali”.

“La Calabria ha bisogno di lavoro e sviluppo, non di promesse facili, consenso a buon mercato e zero risultati“, evidenzia il partito del premier Giorgia Meloni.