Elezioni Regionali, ecco la distribuzione dei seggi in Calabria

Ufficializzata la distribuzione dei seggi per le Regionali Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. Il numero complessivo degli eletti sarà di 30 consiglieri, di cui 24 assegnati alle tre circoscrizioni territoriali in proporzione alla popolazione residente. Nella circoscrizione Nord, la provincia di Cosenza, saranno distribuiti 9 seggi. Nella circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) saranno distribuiti 8 seggi. Nella circoscrizione Sud (l’area metropolitana di Reggio Calabria) saranno distribuiti 7 seggi.

I 6 posti rimanenti sono da attribuire alla coalizione vincente, da calcolare nelle circoscrizioni dove hanno registrato i resti più elevati.