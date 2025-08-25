Elezioni Regionali, Donzelli in Calabria: “l’obiettivo è quello di costruire una lista forte, Peppe Neri non si candida”

StrettoWeb

Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto emerso dalla serie di incontri con gli aspiranti candidati al Consiglio regionale che, nel fine settimana, si sono svolti in una località del Catanzarese con il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, on. Giovanni Donzelli, affiancato dalla coordinatrice regionale, on. Wanda Ferro, e dai coordinatori provinciali del partito.

“Peppe Neri non si candida”

“Ringraziamo tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria candidatura per la lista di Fratelli d’Italia“, ha dichiarato Giovanni Donzelli, che ha aggiunto: “si tratta di un segnale straordinario di fiducia e di partecipazione. Dirigenti di partito, parlamentari, amministratori locali, giovani, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni, che hanno messo a disposizione competenze, energie e passione e una grande determinazione a dare il proprio contributo alla crescita di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è quello di costruire una lista forte, rappresentativa dei territori e capace di interpretare le istanze e le speranze dei cittadini calabresi”.

“Un grande ringraziamento va rivolto agli assessori e ai consiglieri regionali uscenti, che hanno tutti confermato la disponibilità alla ricandidatura, ad eccezione di Peppe Neri, che ringraziamo per il lavoro svolto e per aver assicurato il suo pieno sostegno alla nostra squadra e ai nostri candidati. Questa risposta entusiasta rappresenta una conferma importante del radicamento costruito negli anni e della credibilità del lavoro portato avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni.Siamo certi che, con il contributo di tutti, Fratelli d’Italia continuerà a crescere e a rafforzare il proprio ruolo nella futura amministrazione regionale”, conclude Donzelli.