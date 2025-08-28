Elezioni Regionali: che caos in Puglia nel Centrosinistra, se Decaro rinuncia è pronta l’alternativa | NOME

StrettoWeb

La situazione di impasse nella scelta del candidato presidente in Puglia del centrosinistra sta creando enormi malumori. In realtà un candidato in pectore c’è e si chiama Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed attuale europarlamentare del Pd. Il problema? Decaro non vuole nelle liste gli ex governatori Emiliano e Vendola. Riunioni su riunioni ma non si riesce a trovare una quadra tanto che l’ex primo cittadino potrebbe anche mollare e decidere di rimanere a Bruxelles.

Bel centrosinistra si sta ragionando anche su un’alternativa reale e pare si possa andare verso l’ex presidente Nichi Vendola, per 10 anni a capo della Puglia con Rifondazione Comunista. L’attuale esponente di Sinistra Italiana – Avs vuole tornare in campo e conta di esserci o come consigliere regionale o come presidente della sua regione.