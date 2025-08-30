Elezioni Regionali, Cannizzaro: “Tridico nervoso, ha già annunciato di voler cacciare Ryanair dalla Calabria”

StrettoWeb

“E niente… o i numeri dicono ciò che pensano loro, oppure sono farlocchi. Ha sempre funzionato così e continua a funzionare così. Per la sinistra, Pd o Movimento 5 Stelle poco cambia, la verità è sempre e comunque solo quella dettata dalle loro testate e dai loro amici. Se un sondaggio dice qualcosa che non gradiscono è propaganda. E’ quanto afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria e deputato reggino.

“Tridico nervoso”

“Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno. Tra poche settimane saranno i calabresi a decidere se tornare indietro – affidandosi alla sua armata brancaleone (da Renzi a Rifondazione comunista) – o andare avanti, confermando la fiducia al presidente Roberto Occhiuto e al centrodestra unito. Nel frattempo l’ex presidente dell’Inps, che già ha annunciato la sua intenzione di voler cacciare dalla Calabria Ryanair, facendo tornare Reggio e il nostro sistema aeroportuale nel Medioevo, potrebbe chiarire una volta per tutte le sue intenzioni sul futuro in Parlamento Ue: la molla o no la poltrona dorata da 16mila euro al mese di Bruxelles?”, conclude Cannizzaro.