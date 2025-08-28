Elezioni Regionali Campania, Mastella: “bene l’intesa su Fico e De Luca”

StrettoWeb

“Guardo con soddisfazione all’intesa raggiunta nel Partito democratico campano sul nome di Fico quale presidente regionale e di Piero De Luca alla guida del partito regionale. Tergiversare ancora sarebbe stato un delitto politico. Ma ora basta con questa sghemba e sgangherata politica dei due forni che in Campania è diventata stucchevole, poco intelligente e autolesionista”, è quanto scrive il sindaco di Benevento e leader nazionale NdC Clemente Mastella.

“Di queste forme di politica sghemba e fratricida ne so qualcosa: a Benevento sono anni che il Pd mi tratta come fossi il suo peggior nemico e spesso si è accordato sottobanco persino con la destra pur di avversarmi. Nonostante ciò, loro hanno sempre perso e io sempre vinto. Ma a tutto c’è un limite”, conclude Mastella