Elezioni Regionali Campania, De Luca: “priorità ai programmi, dirò sempre ciò che penso”

“Il dibattito sulle regionali sui media è sgangherato e inconcludente, “devo confermarvi che non parlerò di queste cose”. Al ritorno dalle ferie, nella prima diretta social dopo le vacanze, Vincenzo De Luca non parla del candidato in pectore Roberto Fico né dell’accordo in casa dem per l’elezione del figlio Piero alla segreteria regionale. “Il mio problema è molto semplice: fare in modo che non sia buttato in mare il lavoro immane di questo decennio, che non si blocchino programmi enormi in corso. Ritengo più utile concentrarmi sui programmi, ma continuerò a dire quello che penso, sempre. Chiaro?”, rimarca De Luca.

San Carlo, De Luca: “è una vergogna”

“Sul San Carlo stiamo assistendo a una vergogna”. Il governatore Vincenzo de Luca non le manda a dire sulla nomina del sovrintendente. “Dirò qualcosa tra pochi giorni sul San Carlo anche per un’operazione verità sulle tante stupidaggini che sono state dette. Per ora siamo impegnati a tutelare la dignità e l’onore di Napoli e del San Carlo per evitare che ci si copra di ridicolo. Vicende sconcertanti”, rimarca De Luca.