Elezioni Regionali Campania, a giorni ufficializzazione della candidatura di Fico

A Napoli per il commissario regionale del Pd Antonio Misiani ha portato avanti vari incontri in vista delle elezioni regionali in Campania. Il chiaro obiettivo è chiudere sulla nomina di Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, come candidato del centrosinistra per la presidenza della Campania. Misiani ha incontrato lo stesso Fico e da poco ed il primo cittadino napoletano Gaetano Manfredi.

Dal dialogo con il sindaco emerge che c’è l’accordo per la candidatura di Fico che dovrebbe essere annunciata ufficialmente nei prossimi giorni.