Elezioni Regionali Calabria: Tridico potrebbe candidare Donatella Di Cesare. Fdi: “segnale sconcertante”

In un articolo pubblicato su “Il Foglio”, si fa il punto della situazione. per quanto riguarda la coalizione del centrosinistra in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. “Ad aiutare Tridico in questa campagna elettorale ci sarà Mimmo Talarico, ex consigliere regionale con l’Italia dei Valori. Entro una settimana dovranno essere presentate le liste, quindi i tempi sono strettissimi. Tridico avrebbe pensato anche a Mimmo Lucano suscitando le ire di Avs che lo ha già scelto per l’europarlamento”, è quanto c’è scritto nell’articolo del giornale di Cerasa. “E così – come riporta “Il Foglio” – nella civica di Tridico al suo posto correrà Sasà Albanese, un’attivista calabrese vicinissimo a Lucano. Insieme a lui ci sarà anche Michelangelo Tripodi. Ma il vero pezzo forte della lista sarà un altro: Donatella Di Cesare. La prof di Filosofia della Sapienza, nonché firma del Fatto Quotidiano, è soprattutto un volto noto dei talk show televisivi per via delle discutibili tesi sul conflitto ucraino, ma non solo. Per lei pronto un posto da capolista in provincia di Reggio Calabria”.

“Un nome, quello della docente, cui si aggiungono quelli Tomaso Montanari, Elena Basile, Stefano Fassina, Angelo D’Orsi, Piero Bevilacqua, Luigi Ferrajoli e Francesco Sylos Labini. Tutti espressione di un mondo politico culturale di docenti universitari e intellettuali a “tinte rossobrune” che adora Tridico e lo sogna alla guida della Calabria”, scrive infine “Il Foglio”. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Tridico candida chi ha elogiato un ex brigatista: un segnale sconcertante. La Calabria merita di meglio”, è quanto c’è scritto nella pagina facebook ufficiale di Fratelli d’Italia.