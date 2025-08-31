Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “Occhiuto ed i suoi pseudo economisti dovrebbero studiare di più”

StrettoWeb

“Occhiuto ed i suoi pseudo economisti dovrebbero studiare di più. Non conoscono nemmeno la differenza tra reddito minimo, ovvero il reddito di dignità e gli incentivi alle aziende. Nel suo ennesimo reel fantascientifico l’ex governatore mostra una serie di incentivi che, tra l’altro, non sono nemmeno partiti. Nell’ambito della programmazione ’21-’27 sono stati pianificati dalla Regione Calabria solo 15 milioni l’anno, non ancora distribuiti, per il sostegno alle aziende e per nuove assunzioni”. È quanto afferma Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra unito.

“Il nostro progetto…”

“Noi abbiamo in mente un progetto diverso: chi nelle difficoltà non beneficerà del reddito di inclusione potrà attingere al reddito di dignità. Tra l’altro la sua Forza Italia e Berlusconi avrebbero voluto addirittura raddoppiare il reddito di cittadinanza, sostenendo che fosse una buona misura. Noi vogliamo proporre un reddito di dignità a chi è in bisogno, ai lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà, che non ricevono il reddito di inclusione. E lo vogliamo collegare alle politiche attive, ai progetti di inclusione, all’autoimprenditorialità”, rimarca Tridico.

“Occhiuto smemorato”

“Noi faremo tutto questo, mobilitando le migliori risorse, includendo chi non ce la fa a realizzare progetti di utilità collettiva, progetti per il recupero culturale, dei borghi, per i nostri beni archeologici oggi abbandonati. Ma questo smemorato Occhiuto non è lo stesso che da deputato ha votato favorevolmente il reddito di cittadinanza nel 2021 e che un anno dopo si è battuto contro la sua abolizione? Probabilmente, oggi, è una versione di Occhiuto a convenienza che si gira dall’altra parte quando sente parlare dei reali bisogni dei cittadini, di gente senza lavoro o senza cena“, conclude Tridico.