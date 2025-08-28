Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “la destra ha governato 20 anni negli ultimi 30 anni ed i disastri sono sotto gli occhi di tutti”

StrettoWeb

Ieri sera, nell’ambito della Festa dell’Unità provinciale del Partito Democratico, si è tenuta la prima uscita pubblica, a Spezzano della Sila, del candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico. Insieme all’ex presidente dell’Inps, erano presenti il segretario regionale del Pd Nicola Irto, il segretario provinciale Matteo Lettieri, quello del circolo locale Giuseppe Fulci e il sindaco di Spezzano, Salvatore Monaco.

Reddito di dignità e Occhiuto

“Il reddito di dignità? Servirà utile alla platea non coperta dall’assegno di inclusione. Il piano prevede anche l’utilizzo dei fondi europei e potrà essere utilizzato in un’unica soluzione, se verrà attivata un’autoimprenditorialità, l’apertura di una partita Iva, l’artigianato che dovrà essere rilanciato anche a partire da qui”, rimarca Tridico. “Lo slogan di Occhiuto in 4 anni fatto più che in 40?. La destra è stata al potere 20 anni negli ultimi 30 anni. I disastri sono sotto gli occhi di tutti: sullo spopolamento, sulla sanità, sulla viabilità, sulle scuole che chiudono come ci ha raccontato oggi il sindaco di Spezzano. Ecco, questi disastri sono stati fatti dal suo schieramento, dalla destra al governo”, spiega Tridico.