Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “Tridico e Occhiuto sono favorevoli all’invio di armi in Ucraina e tifano per l’Unione Europea di Von der Leyen”

“Tridico e Occhiuto sono concordi nell’usare la paura per legittimare operazioni vergognose come il green pass. Sono entrambi favorevoli all’invio di armi in Ucraina e tifano per l’Unione Europea di Von der Leyen, che impone austerità fiscale, chiusura degli ospedali e aumento della disoccupazione”. E’ quanto scrive in una nota Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare. “Non litigano per far trionfare un’idea politica perché di idee non ne hanno. Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi. Inoltre, abbiamo due candidati alla Presidenza della Regione Calabria noti per avere vessato i cittadini in maniera vergognosa e antiscientifica in epoca psicopandemica“, puntualizza Toscano.

“Tridico è un uomo di Conte, il premier dei lockdown e dei ricatti. Occhiuto cavalcava invece le paure recitando in maniera grottesca la parte dello sceriffo per la gioia delle multinazionali del farmaco. Queste persone non hanno a cuore la salute dei calabresi”, conclude Toscano.