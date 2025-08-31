Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “Occhiuto subalterno rispetto a poteri non rappresentativi”

StrettoWeb

“Noi non proponiamo il reddito di dignità (proponiamo la piena occupazione tramite l’intervento pubblico dello Stato che assorbe la forza lavoro espulsa dal mercato privato), ma l’ultimo video in cui il governatore dice che “il reddito non si può fare” dimostra in pieno la sua subalternità rispetto a poteri non rappresentativi (un presunto economista nel video dice che “i burocrati europei non prevedono fondi con queste finalità”)”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente in Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Solo i politici democraticamente eletti, caro Occhiuto, in nome e per conto del popolo sovrano, possono decidere cosa si può e cosa non si può fare. Nessun altro. E se la competenza è dello Stato centrale, si organizza semmai una battaglia in Parlamento per incardinare il progetto di legge desiderato (non si dice in maniera pilatesca “la competenza non è nostra”). Chi da decenni è abituato a prendere ordini da banchieri e tecnocrati come Monti e Draghi non riesce neppure ad immaginarsi capace di decidere qualcosa al di là della ordinaria amministrazione”, conclude Toscano.