StrettoWeb

“In Calabria il 25% dei cittadini vive in condizioni di grave deprivazione materiale. 400 mila invisibili dimenticati da tutti, anche dalla politica che li “sterilizza” spingendoli verso una rassegnata astensione dalle urne“, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente alle elezioni regionali in Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare. “La soluzione non è l’elemosina pubblica, ma il ritorno del ruolo dello Stato nell’economia come nella Prima Repubblica, quando un sistema economico misto (pubblico/privato) garantiva libertà di impresa e giustizia sociale. Costruiremo perciò un assessorato per le “partecipazioni regionali” (sul modello delle vecchie “partecipazioni statali”), con il compito preciso di debellare in maniera definitiva il problema endemico della disoccupazione involontaria”, spiega Toscano.

“I russi ci hanno sempre trattato con amicizia e rispetto”

“La povertà dilagante in Italia è il risultato della violenza che i tedeschi scatenano da 30 anni contro di noi dietro la maschera della Unione Europea. I russi invece ci hanno sempre trattato con amicizia e rispetto. Non fatevi manipolare dai media corrotti che trasformano gli amici in nemici e viceversa”, puntualizza Toscano.