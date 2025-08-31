Elezioni Regionali Calabria, Straface (FI): “Pd ridicolo sul 118, con Occhiuto dati e risultati concreti”

StrettoWeb

“Le solite accuse del Partito democratico sul 118 calabrese sono ridicole. Il Pd parla di caos, ma dimentica volutamente l’anarchia che ha lasciato ai calabresi dopo anni di malagestione: centrali dell’emergenza-urgenza disconnesse, operatori senza internet, un sistema obsoleto”. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Il centrodestra, con la riforma voluta dal presidente Occhiuto, ha avviato un percorso di cambiamento e ha portato risultati concreti e misurabili: l’indicatore di tempestività dei soccorsi è passato dai 31 minuti del 2021 ai 24,52 del 2024; le ambulanze di base sono cresciute da 11 a 30, distribuite sull’intera regione; le postazioni 118 sono aumentate da 54 a 73, con 15 nuove ambulanze di presidio; l’elisoccorso è stato potenziato, con oltre 1.600 ore di volo e 26 elisuperfici operative anche di notte, dove prima il servizio era praticamente assente. Il Pd può continuare a fare chiacchiere e propaganda sterile, come ha fatto negli ultimi 4 anni, ma i cittadini calabresi non si fanno prendere in giro. Per decenni non hanno mosso un dito, si sono spartiti poltrone e potere politico facendo della sanità un suk ingovernabile, e ancora parlano? Il centrodestra sta cambiando la Calabria, e nessuna fake news può nascondere il percorso avviato”.