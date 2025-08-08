Elezioni Regionali in Calabria, Spirlì scende in campo: “mi candido, anche se vi diranno che sono malato”

StrettoWeb

“Ah, dimenticavo: Vi assilleranno con le richieste di voto e Vi diranno che non mi candido perché sono malato. In realtà, sarò candidato e porterò a mano nei Palazzi Istituzionali le vostre, le nostre necessità. Vi voglio bene. Nino”. Parole e musica di Nino Spirlì. Con questo breve post sui social, infatti, l’ex governatore f.f. della Calabria scende ufficialmente in campo con vista alle prossime elezioni regionali. Spirlì, che ha passato mesi molto difficili, lottando contro un brutto male, ora vuole tornare a fare politica, così come annunciato pubblicamente.

Ex componente della giunta regionale guidata da Jole Santelli, dopo la morte di quest’ultima ha preso le redini della Regione, guidandola durante il difficile periodo del Covid. Al suo posto, dopo nuove elezioni, è poi subentrato Roberto Occhiuto, dimessosi oltre una settimana fa.