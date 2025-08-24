Elezioni Regionali Calabria, Sisto: “Occhiuto coraggioso, non si è fatto logorare”

StrettoWeb

“Il presidente Occhiuto, nel rispetto del principio costituzionale, non si è fatto logorare, si è smarcato e ha detto: ‘a questo punto chiedo ai miei elettori se mi accettano anche con questa pendenza’. Mi sembra un modo coraggioso di raccogliere la sfida della presunzione di non colpevolezza, il tentativo di debellare una pessima abitudine tutta italiana”. E’ quanto ha affermato in un’intervista a “ilSussidiario.net”, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite al Meeting di Rimini, ha commentato la scelta del governatore calabrese di dimettersi e ricandidarsi.

“Nel nostro Paese finché non c’è una sentenza di condanna definitiva, nessuno può essere definito colpevole, secondo l’articolo 27 della Carta. Accade però che un’informazione di garanzia, atto unilaterale del Pm metta subito alla berlina la persona che l’ha ricevuta, e senza che vi sia stato nessun intervento del giudice”, conclude Sisto.