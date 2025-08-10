Elezioni Regionali Calabria, Montuoro: “uniti con Occhiuto per continuità buon governo”

StrettoWeb

“Si tornerà a votare in Calabria il 5 e 6 ottobre e Fratelli d’Italia conferma il pieno sostegno alla ricandidatura di Roberto Occhiuto alla guida della Regione. Una scelta coerente e convinta, strettamente connessa al percorso che in questi ultimi quattro anni il centrodestra ha costruito lavorando unito per dare alla Calabria una visione di sviluppo e prospettive concrete di crescita. Grazie a un rapporto solido con il Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni, la nostra regione ha potuto contare su investimenti senza precedenti per grandi opere, infrastrutture e progetti strategici, sbloccando cantieri e risorse fermi da decenni“. È quanto dichiarato da AntonioMontuoro, consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia.

“Il centrodestra ha dimostrato di saper governare, programmare e proiettare la Calabria verso una dimensione di respiro nazionale.

Con il presidente Occhiuto si sono, fin da subito, aggrediti problemi ed emergenze che la Calabria si é trascinata per troppo tempo, ponendo le basi per un percorso destinato a produrre i suoi frutti. Il ritorno anticipato alle urne é un atto di coraggio che offrirà ai cittadini l’occasione di assicurare piena legittimazione popolare ad un governo che vuole proseguire lungo il cammino positivo avviato. L’opposizione, al contrario, appare senza idee, senza programmi e senza una leadership riconoscibile. E allora chiediamo: quali sono le loro proposte per i calabresi? Al di là dei continui attacchi personali, in che modo intendono costruire la tanto decantata alternativa? Vogliamo che si parli di temi e soluzioni, basta odio e veleni, che hanno solo indebolito la nostra terra e creato scollamento con i cittadini.

Il centrodestra sa parlare chiaro: noi siamo per unire, per costruire, per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare di squadra tra Regione e Governo, e Fratelli d’Italia è pronta a fare la propria parte, al fianco di Roberto Occhiuto, per dare seguito ad un percorso di buona amministrazione“, ha concluso Montuoro.