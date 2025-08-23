Elezioni Regionali Calabria, le liste in campo tra ipotesi e certezze

StrettoWeb

La macchina operativa dei partiti in vista delle presentazioni delle liste, in vista delle elezioni regionali in Calabria, che avverrà ai primi di settembre è in moto. Vari gli adempimenti burocratici da dover gestire, oltre alla clava della raccolta firme per i movimenti che non sono rappresentati in consiglio regionale. La certezza sono i tre candidati alla presidenza della Regione: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il centrosinistra, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare. Altri in campo? Al momento non c’è nulla di concreto anche se, sembrerebbe, alcuni movimenti potrebbero tentare di mettere in piedi una coalizione alternativa al centrosinistra unito di Tridico, anche se le probabilità sono minime.

Le liste in campo a sostegno dei candidati presidente

Al momento, nel centrodestra, si ragiona su 6 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati di Lupi, Udc di Cesa e la lista che probabilmente si chiamerà “Occhiuto presidente”. Nella coalizione farà parte anche la Dc di Cuffaro che dovrebbe presentare alcuni candidati nelle liste dell’Udc.

Meno certezze nello schieramento di centrosinistra a sostegno di Tridico. Qui le liste dovrebbero essere tra 6 e 8 ma le valutazioni sono in corso. Le liste certe di esserci: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, i Riformisti di Principe, Democratici e Riformisti (la seconda lista dei Dem), “Tridico presidente”. Si sta ragionando, anche se dovrebbero, alla fine, trovare spazio nel listone del sindaco di Rende, su eventuali liste di Italia Viva e Azione (in campo con i due consiglieri regionali De Nisi e Graziano). Una lista, invece, a sostegno del reggino Francesco Toscano.