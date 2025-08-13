Elezioni Regionali Calabria, la Democrazia Cristiana si riunisce a Reggio: “pronti a una lista con il CentroDestra. E su Occhiuto…” | INTERVISTA

StrettoWeb

Oggi, mercoledì 13 agosto, la Democrazia Cristiana si è riunita a Reggio Calabria, in un noto hotel del centro. Il segretario nazionale Totò Cuffaro e il Commissario Regionale Michele Ranieli hanno infatti incontrato i vertici provinciali e regionali del partito calabrese, nonché diversi simpatizzanti, disponibili a candidarsi nella lista del partito al Consiglio Regionale della Calabria, viste le imminenti elezioni successive alle dimissioni di Occhiuto.

Totò Cuffaro: “Occhiuto ha fatto un gran lavoro. Le dimissioni…”

A margine della riunione, StrettoWeb ha intercettato alcuni componenti del partito. Tra questi, Salvatore “Totò” Cuffaro, segretario nazionale della DC nonché ex Presidente della Regione Sicilia in due differenti parentesi dei primi Duemila. “E’ una riunione organizzativa, quella di oggi. Il segretario regionale mi ha fatto trovare una serie di persone disponibili a porre la loro candidatura per la lista della DC. Si vota a ottobre e noi dobbiamo cominciare a preparare le liste per partecipare a questa competizione vicina alla coalizione di centro destra, che vogliamo unita e coesa. Già avviate le procedure per la raccolta firme. La DC è un partito di valori e da lì noi partiamo: famiglia, solidarietà, dottrina sociale della Chiesa, per un contributo di crescita etico, economico e sociale” ha affermato.

Sulle dimissioni di Occhiuto, e sulla sua gestione, così si è espresso Cuffaro: “il Presidente Occhiuto ha fatto un grande lavoro, lo conosco da sempre, siamo stati insieme nella DC. E’ uno che lavora con passione e intelligenza. Le dimissioni sono legate a un suo problema di coscienza e organizzazione, ma se si ricandida significa che crede che il suo percorso debba continuare. Noi faremo la nostra battaglia, guardiamo con attenzione alle dinamiche che ci sono in Calabria, da quelle sociali a quelle della Giustizia”.

Pietro Marino (DC): “questi i nostri obiettivi”

A margine è intervenuto anche il referente cittadino di Reggio Calabria Pietro Marino: “la DC vuole riattivare percorsi virtuosi guardando a un passato glorioso, cercando di portare un contributo di idee e partecipazione in un territorio disaffezionato. L’obiettivo è di guardare al territorio e cercare di interessarsi alle gestioni amministrative nella Città Metropolitana e nella Regione. In questo momento stiamo ragionando cercando di mettere a terra una lista nostra, vista la caduta di Occhiuto, repentina e forse voluta, costringendoci a un lavoro incessante. In questi giorni siamo tutti mobilitati per dare vita a questa realtà nuova ma indispensabile” ha affermato Marino.

“Abbiamo messo a terra il partito, in questi mesi, anche a Reggio Calabria, costituendo una serie di comitati per il progetto Città Metropolitana. Le prossime scadenze elettorali ci vedranno impegnati in tal senso” ha aggiunto.