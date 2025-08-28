Elezioni Regionali Calabria, Irto: “puntiamo a stravincere”

StrettoWeb

Ieri sera, nell’ambito della Festa dell’Unità provinciale del Partito Democratico, il segretario regionale Dem e parlamentare, Nicola Irto, non le ha mandate a dire: “faremo due liste alle regionali. Il nostro partito scende in campo con i suoi amministratori, con i suoi dirigenti, con la sua squadra migliore per vincere una battaglia per la dignità e il futuro di questa regione. Non puntiamo solo a vincere le elezioni regionali, ma a stravincerle”, evidenzia il reggino Irto.

“La destra ha portato la Calabria all’ultimo posto in tutte le classifiche, tranne che in un posto: sui social network di Occhiuto“, puntualizza Irto.