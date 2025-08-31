Elezioni Regionali Calabria, il sindaco di Crotone al fianco di Occhiuto: “non servono annunci populisti irrealizzabili”

StrettoWeb

“Con il presidente Roberto Occhiuto senza se e senza ma. Senza chiedere nulla in cambio. Non sono alla ricerca di privilegi politici, o di capi politici, ho già detto che alle prossime amministrative sarò ancora civico”, è quanto afferma il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. “Il progetto è semplice: continuare a far crescere Crotone. Valuto le opportunità per Crotone e per la nostra Provincia, perché dobbiamo crescere insieme. È il motivo per il quale sosterrò anche il Presidente Sergio Ferrari, con il quale già da un bel pezzo facciamo squadra per il bene del territorio. Con la sinergia creata con il Governatore e il Presidente Ferrari abbiamo portato a casa risultati importanti sul lavoro (vertenza Abramo), sulla bonifica (iniziata e in sicurezza), sull’università (nella foto l’inaugurazione) e sulle infrastrutture (ss106, aeroporto). Niente male“, rimarca Voce.

“Non servono annunci populisti irrealizzabili, come la promessa di redditi finanziati dal bilancio regionale. E come se alle prossime amministrative annunciassi il reddito comunale. Dobbiamo cercare di recuperare un gap con il resto della Calabria e ancora c’è tanto da fare, ma non possiamo permetterci di tornare indietro. Crotone continuerà a Crescere con Roberto Occhiuto Presidente e Sergio Ferrari in Consiglio Regionale. Ne sono convinto”, conclude Voce.