Elezioni Regionali Calabria, il Polo Civico di Eduardo Lamberti Castronuovo che farà? Arrivano le precisazioni

Il Polo Civico Reggio, nuovo movimento politico guidato dal Dottor Eduardo Lamberti Castronuovo con vista comunali, ha diffuso una nota stampa ufficiale per chiarire la sua posizione in ottica elezioni regionali in Calabria di ottobre, alla luce delle chiamate e proposte ricevute.

La nota stampa

“Premesso che quasi tutto il gruppo dirigente del Polo è stato contattato dai partiti dell’Arco Costituzionale per accettare eventuali candidature alle imminenti consultazioni elettorali dell’ottobre 2025 per la Regione Calabria e che tutti hanno ringraziato ma declinato l’invito. Premesso altresì che il Polo Civico Reggio è nato per risvegliare il civismo dei cittadini, viste le pietose condizioni in cui versa la più bella città della Calabria. Premesso che la libertà assoluta regna nell’animo dei componenti e dei candidati del polo che non nasce per occupare poltrone di rilievo, ma punta esclusivamente alla conduzione normale della città”.

“Non essendo, dunque, di interesse nessuna collocazione partitica, bensì il solo ed esclusivo bene della città; il Polo comunica che non è interessato direttamente alla competizione elettorale regionale e lascia assoluta libertà di coscienza e quindi di voto ai propri dirigenti, elettori e candidati. Quanto sopra per estrema chiarezza”.