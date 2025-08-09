Elezioni Regionali Calabria, il centrosinistra candida Tridico per sfidare Occhiuto: a giorni l’ufficialità

StrettoWeb

La data delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre è ormai ufficiale, ma una voce che gira da giorni sta prendendo piede: secondo indiscrezioni che ci arrivano direttamente dai corridoi della politica nazionale, il candidato della coalizione di centro-sinistra alla presidenza della Regione Calabria sarà Giuseppe Tridico, attuale europarlamentare del Movimento 5 Stelle. La conferma ufficiale potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma le prime conferme a livello locale e nazionale stanno già iniziando a filtrare.

Chi è Giuseppe Tridico?

Giuseppe Tridico è un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni per chi segue la politica e la storia recente dell’Italia. Attuale membro del Parlamento Europeo, Tridico è noto per il suo impegno nell’ambito delle politiche sociali e per la sua lunga carriera nelle istituzioni, partendo dalle battaglie per i diritti dei lavoratori fino ad arrivare alle politiche europee sulla giustizia sociale. Tridico è stato anche il presidente dell’INPS dal 2019 al 2023, un ruolo che gli ha permesso di farsi conoscere in tutta Italia per la sua gestione di una delle istituzioni più complesse del nostro paese. Il suo approccio trasparente e innovativo gli ha fatto guadagnare non solo critiche, ma anche numerosi apprezzamenti da parte di chi considera fondamentale una riforma del sistema previdenziale italiano.

Cosa cambia con la sua candidatura?

Se confermato, Tridico entrerà nella corsa per la presidenza della Regione Calabria con un profilo decisamente interessante, portando un’immagine di rinnovamento e di forza rispetto a una politica calabrese che da tempo cerca di scrollarsi di dosso le vecchie logiche di spartizione. La sua candidatura sembra essere una mossa strategica per contrastare l’affermarsi della destra nelle prossime elezioni regionali. È un esponente del Movimento 5 Stelle ma trova ampio consenso anche nel Pd ed è fondamentalmente un tecnico.

Tridico non dovrà dimettersi da Bruxelles

Un aspetto fondamentale della candidatura di Tridico riguarda il suo ruolo da europarlamentare. A differenza di quanto spesso accade, in questo caso il candidato non sarà costretto a dimettersi dal suo attuale incarico, ma potrà continuare a mantenere la sua posizione a Bruxelles mentre si dedica alla campagna elettorale in Calabria. In caso di sconfitta, però, Tridico avrebbe l’obbligo di lasciare il posto da consigliere regionale per consentire l’ingresso dei candidati delle liste.

Il quadro a Reggio Calabria: Muraca e Ranuccio tra i protagonisti

Per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, sono attese conferme anche sulla composizione delle liste per il consiglio regionale. Per il Pd, i nomi più forti ci sono l’uscente consigliere regionale Muraca, che si ripresenterà nella circoscrizione provinciale, e il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, entrambi volti noti che si sono distinti per il loro impegno a livello locale. Non mancheranno anche alcuni candidati più deboli che potrebbero rischiare di non avere il peso politico sufficiente per competere contro le forze più consolidate della politica reggina e in modo particolare contro un centrodestra che parte strafavorito in una partita che sembra già dall’esito scontato.