Elezioni Regionali Calabria, domani Matteo Renzi a Cosenza

Domani in Calabria ci sarà un appuntamento importante promosso da Italia Viva. “La Regione Calabria ha bisogno di una nuova stagione politica fondata su serietà e coraggio: l’incontro con Matteo Renzi sarà l’occasione per discutere del futuro della Calabria insieme a Filomena Greco e a tutte le energie riformiste che vogliono contribuire a renderla più forte. Appuntamento a Cosenza: lunedì 1 settembre, ore 16:30 Hotel Ariha, Via Raffaele Coscarella. Un momento di confronto aperto a tutti”, è quanto c’è scritto in una nota.