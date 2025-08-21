Elezioni Regionali Calabria: domani la direzione regionale del Pd, sabato il tavolo del centrosinistra

È convocato nella mattinata di sabato prossimo, 23 agosto, nella sede del Partito Democratico a Lamezia Terme, il tavolo dei segretari regionali per la definizione degli ultimi aspetti dell’intesa fra le forze “progressiste” che ha portato all’annuncio della candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare calabrese del Movimento 5 Stelle, alla presidenza della Regione Calabria.
Il Pd calabrese riunirà domani la direzione regionale per certificare l’ok alla corsa dell’economista ed eurodeputato M5S, ex presidente dell’Inps e per affrontare la questione delle liste elettorali.