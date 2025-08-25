Elezioni Regionali Calabria, Delmastro su Tridico: “simbolo dell’assistenzialismo più nefasto”

“A volte ritornano… Tridico, uno dei padri dello scellerato reddito di cittadinanza, simbolo dell’assistenzialismo più nefasto, candidato a guidare la Regione Calabria”. E’ quanto afferma Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. “Più di 34 miliardi di debito pubblico che non hanno generato posti di lavoro ma solo assistenzialismo“, rimarca Delmastro.
“La Calabria ha fame di futuro, vuole dignità, ha ansia di lavoro, non cerca marchette ed elemosine”, evidenzia Delmastro.