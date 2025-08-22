Elezioni Regionali Calabria, cosa farà Falcomatà? Le ipotesi in campo

StrettoWeb

di Giuseppe Romeo – Dopo l’esclusione di Giuseppe Falcomatà dalla corsa alla presidenza della Regione Calabria, resta aperto l’interrogativo sul suo futuro politico. Non è ancora chiaro se il sindaco deciderà di candidarsi come semplice consigliere regionale: per un amministratore che ha governato la città per oltre undici anni, sarebbe percepito da molti come un passo indietro e un segnale di debolezza. Un’eventuale candidatura, inoltre, rischierebbe di lasciare scoperto Giovanni Muraca, storico collaboratore di Falcomatà e figura centrale negli equilibri di Palazzo San Giorgio. Secondo alcuni osservatori, proprio il legame con Muraca avrebbe portato alla rottura definitiva con Armando Neri, sacrificato politicamente per favorire il primo.

Circolano anche indiscrezioni su un possibile rimpasto in Giunta: si parla di un avvicendamento che vedrebbe l’uscita dell’assessore architetto Malara per fare spazio all’ex consigliere regionale del PD, così da garantirgli indennità e aspettativa lavorativa. A soli sette mesi dalle elezioni, una simile mossa alimenterebbe ulteriormente il dibattito su una gestione amministrativa più orientata alla tutela di posizioni e alleanze personali che al completamento dei progetti avviati.