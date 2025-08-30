Elezioni Regionali Calabria, clamorose gaffe per Tridico tra errori grammaticali e firmatari deceduti

StrettoWeb

La campagna elettorale per Pasquale Tridico e per il centrosinistra, in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre, inizia con due gaffe clamorose. Nessuno mette in dubbio l’autorevolezza di Tridico, però l’ex presidente dell’Inps dovrebbe scegliere dei collaboratori un po’ più attenti. Circola in rete un appello per “Tridico presidente della Regione Calabria” con una sfilza di firmatari stimati e qualificati ma tra questi, addirittura, risulta esserci un deceduto. Si tratta, infatti, del sociologo Federico Butera, morto il 10 febbraio scorso. Ma come si può fare un “errore” del genere?

Altra svista incredibile. Sulla pagina facebook di Tridico, si può trovare un manifesto ufficiale della sua lista “Tridico presidente” con uno svarione importante: “la destra ha paura perchè sanno che vinceremo noi”. Insomma, “La Destra (…) sanno” è evidentemente un errore.