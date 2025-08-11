Le elezioni regionali in Calabria e l’appello sul calo demografico: “rischiamo isolamento ed emarginazione”

StrettoWeb

“Siamo alla Vigilia delle elezioni Regionali in Calabria e crediamo che al centro del dibattito come campagna elettorale e come programma delle forze politiche sia primario, per la prossima legislatura, il contrasto al forte calo demografico e al calo delle nascite, con la conseguente fuga di quei pochi giovani presenti nei nostri territori. Questi dati sono stati censiti dall’Istat. Questo fenomeno viene definito “Inverno Demografico”, tutto ciò significa che la struttura della popolazione è sempre più anziana. Tutto ciò deve fare riflettere tutte le forze politiche in campo: i dati dell’ISTAT sono un campanello d’allarme dal punto di vista sociale ed economico”. Comincia così la riflessione dell’associazione reggina “Incontriamoci Sempre”.

“La Calabria perde residenti, con un saldo negativo (più decessi meno nascite) e un saldo migratorio interno che contribuisce ulteriormente alla diminuzione della popolazione. Questo fenomeno è particolarmente evidente tra i giovani sotto i 18 anni, con una perdita di oltre 25.000 unità tra il 2019 e il 2024. Questi dati sono ancora più marcati: infatti moltissimi giovani e trentenni, seppur residenti a livello anagrafico in Calabria, di fatto e materialmente lavorano e studiano altrove. Oltre le città capoluogo, anche i piccoli comuni registrano scarse presenze, talvolta in alcuni borghi non c’è traccia di presenze umane”.

“Questi fenomeni richiedono interventi mirati per invertire la tendenza e garantire uno sviluppo sostenibile della Regione con interventi immediati, soprattutto dal punto di vista legislativo. La rappresentanza meridionale e calabrese tutta deve essere unita e compatta, il rischio concreto dai dati che emergono è quello di relegare la Calabria all’emarginazione con conseguente cancellazione di servizi e di attività di ogni genere.

Le proposte di una “legge speciale”

Da subito una legge speciale per la Calabria per:

facilitazione del rientro di tutti i giovani Calabresi

incentivi ai giovani medici per rientrare in Calabria

assunzione negli enti pubblici e privati con agevolazioni fiscali

assunzioni negli enti pubblici, FS , Poste, Anas , Comuni , enti parchi , ecc ecc

incentivi a trasferimento Aziende nelle aree industriali, Gioia Tauro potrebbe rappresentare una grande area di sviluppo per il grande porto che c’è.

Bisogna fare in fretta, i dati che abbiamo snocciolato sono allarmanti. Alla politica ed ai politici tutti invitiamo a riflettere ed a lavorare con più unità, con questo trend la Calabria rischia l’isolamento e l’emarginazione”.