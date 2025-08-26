Elezioni Regionali Calabria, Calenda su Tridico: “non supporto l’inventore del reddito di cittadinanza”

StrettoWeb

Carlo Calenda, leader di Azione, a Marina di Pietrasanta per un’intervista condotta da Alessandro Sallusti, critica aspramente Pasquale Tridico, candidato unitario del centrosinistra per le elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre: “è l’inventore del reddito di cittadinanza che era l’ultima delle cose che serviva a questo Paese“. “Nel Mezzogiorno poi è proprio devastante perché in un Paese dove un infermiere che si fa un sedere così guadagna 1.450 euro, se si dà 1.000 euro a una persona che non lavora è immorale. Loro fanno il reddito di cittadinanza regionale? Io non li supporto”, puntualizza Calenda.

Per Azione in Calabria la situazione è ambigua: ufficialmente il partito non appoggia Tridico, ma ci saranno i consiglieri regionali uscenti e vari dirigenti del partito di Calenda candidati nel centrosinistra.