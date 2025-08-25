Elezioni Regionali, Calabria 2030: “Occhiuto votò il reddito di cittadinanza con Draghi nel 2021, ha cambiato idea?”

StrettoWeb

“L’on. Roberto Occhiuto, da capogruppo di Forza Italia alla Camera, votò il prosieguo dell’erogazione del reddito di cittadinanza nel governo Draghi. Oggi dovrebbe dire se ha cambiato idea. Se lo votò, insieme al suo partito, nel quale aveva un ruolo di primissimo piano, il 2021, dovrebbe spiegare perché lo fece: perché era d’accordo sulla misura evidentemente”. E’ quanto scrive in una nota il gruppo “Calabria 2030”.

“Se invece oggi dice (in verità non si è ancora espresso..) di essere contrario, dovrebbe spiegare i motivi. Tutti i partiti, ad eccezione di Fratelli d’Italia che era all’opposizione, votarono il Rdc: quindi Forza Italia, Lega, Noi Moderati. Oggi in Calabria chiediamo a Occhiuto di chiarire la sua posizione”, conclude la nota.