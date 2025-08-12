Drammatico incidente a Mantova: muore giovane carabiniere, aveva frequentato il corso di formazione alla Scuola Allievi di Reggio Calabria

StrettoWeb

Un carabiniere è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto a Mantova in viale Pompilio. Mario Sicilia, che non era in servizio, era in sella ad una moto che si è scontrata con un Doblò, per cause in corso di accertamento. Feriti ma in maniera non grave marito e moglie di 77 e 75 anni. Sicilia si era arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 2019 e, dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, dal 2020 ad oggi era in servizio nella stazione carabinieri di Mantova.

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Vincenzo Di Stefano, in una nota, si è stretto con tutti carabinieri al dolore della famiglia del giovane. “Dai commilitoni – continua la nota – viene ricordato come un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, specie per i più giovani. Lascerà un vuoto incolmabile”.