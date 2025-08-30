Donald Trump è morto, la notizia diventa virale sui social ma è falsa

StrettoWeb

Sul social X l’hashtag “Trump is dead” (Trump è morto) diventa incredibilmente virale ma è ovviamente una fake news clamorosa. Infatti, la notizia sulla presunta morte del presidente degli Stati Uniti non ha alcun fondamento, ma ha immediatamente alimentato ricerche, commenti e tantissima curiosità tra gli utenti. In un’intervista del vice presidente J.D. Vance, il quale si dice pronto ad assumere la carica di presidente nel caso in cui “dovesse verificarsi una tragedia orribile“.

La frase estrapolata rientra in una risposta più lunga: “sì, le tragedie terribili accadono. Ma sono molto fiducioso che il presidente degli Stati Uniti sia in buona forma, che porterà a termine il suo mandato e che farà grandi cose per il popolo americano. E se, Dio non voglia, dovesse verificarsi una tragedia terribile, non riesco a pensare a una formazione sul lavoro migliore di quella che ho ricevuto negli ultimi 200 giorni”.