Domotek Volley, si ricomincia. Polimeni: “l’emozione di un nuovo inizio. Vi svelo il mio sogno” | INTERVISTA

Manca pochissimo all’inizio del campionato e l’attesa tra i tifosi della Domotek Volley è alle stelle. Antonio Polimeni ci ha aperto le porte del suo spogliatoio ideale, parlando di emozioni, obiettivi e della grande responsabilità verso una città che vive la pallavolo con passione crescente.

Mister Polimeni, un’altra stagione sta per cominciare. Con quale spirito sta vivendo questi ultimi giorni di attesa?

“Non si fa mai l’abitudine a questi momenti. È sempre un’emozione poter iniziare una nuova stagione, poter lavorare con un gruppo di ragazzi diverso rispetto all’anno scorso. Qualcuno è rimasto, con mio grande piacere e onore. Ma sarà altrettanto un onore allenare il resto della squadra, che in parte conosco e in parte no. A livello personale, ho già allenato molti di loro e sarà un vero piacere ritrovarli al nostro fianco”.

Il calendario è uscito. Ci sono incontri che attende più di altri?

“Il calendario, alla fine, non ti lascia mai né completamente contento né completamente scontento. Lo accetti per quello che è. Non ci sono periodi in cui preferisci incontrare una squadra piuttosto che un’altra, perché in questi campionati le insidie sono sempre dietro l’angolo. È la natura del nostro sport, il suo modello prestativo, che ti porta a non accontentarti e a non essere mai infelice dell’avversario di turno. Lavoreremo duramente per farci trovare pronti in ogni occasione. I ragazzi non vedono l’ora di iniziare e questo contagioso entusiasmo ci avvicina ancora di più a questo importante giorno”.

Il mercato ha generato grande eccitazione, con colpi ad effetto ed un poster molto forte. A mesi di distanza, si parla ancora delle cifre record del PalaCalafiore. Quali novità ci sono per il progetto Domotek?

“Ci siamo costruiti un’enorme platea. Al di là delle presenze straordinarie ai play-off, sappiamo già quanta gente ci seguirà, con quanto entusiasmo si è già mossa per chiedere informazioni in tempi non sospetti su acquisti, cessioni, permanenze, ma anche su abbonamenti e biglietti. Sappiamo di avere un grande seguito anche quest’anno, anzi, ancora più di prima. Questo è un’ulteriore responsabilità, non solo verso i nostri sponsor, la dirigenza e i ragazzi, ma soprattutto verso questi fantastici tifosi che hanno rappresentato Reggio Calabria al meglio anche fuori dal campo di gioco”.

Mister, per concludere: qual è il sogno di Antonio Polimeni per questa stagione?

“Il mio sogno? Indossa sempre l’abito della quotidianità lavorativa. È solo attraverso il duro lavoro che si riescono a raggiungere certi risultati. Il mio sogno, quindi, è quello di poter avere la costanza nel lavoro quotidiano e riuscire a ottenere ciò che vogliamo noi, ciò che vuole questa città e ciò che questa dirigenza merita”.

Un mantra, quello del duro lavoro, che suona come una promessa ai tifosi. La Domotek Volley è pronta a sognare, con i piedi ben piantati in palestra.