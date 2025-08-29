Domotek Volley: pronta la presentazione a Reggio Calabria, per un’altra stagione da protagonista

StrettoWeb

La Domotek Volley è pronta alla sua terza stagione, ancora da protagonista. Domenica 7 settembre alle ore 21, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, la squadra si presenterà a citta e tifosi, dopo la grande cavalcata dell’anno scorso, primo anno in A3. Anche questa, dicevamo, sarà una stagione dove la compagine vuole essere protagonista. La dimostrazione sta, innanzitutto, nella conferma dei pilastri del roster della passata stagione come Laganà, Zappoli, De Santis e Lazzaretto, oltre ai nuovi pallavolisti di spessore che andranno a irrobustire l’organico che verrà presentato domenica, nell’obiettivo di puntare al salto in A2.