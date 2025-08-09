Domotek Volley, Emanuele Caracciolo: “vi spiego qual è il mio ruolo dentro la società”

StrettoWeb

La Domotek lavora in vista della prossima stagione. L’esordio in campionato, programmato per il 26 ottobre 2025 è ancora lontano ma, con lungimiranza, il club si struttura, passo dopo passo. Un nuovo ingaggio nello Staff: Emanuele Caracciolo, giovane professionista è pronto a dare il suo contributo. Chinesiologo, specializzato in attività fisica preventive ed adattata, non vede l’ora di mettersi in gioco.

In cosa consisterà, nello specifico, il tuo nuovo incarico in amaranto?

“Il mio ruolo sarà strutturato suddividendo il mio impegno tra il supporto alla preparazione atletica – lavorando fianco a fianco con Sergio Vandir Dal Pozzo, professionista e persona che stimo profondamente – e la gestione del recupero infortuni e della riatletizzazione degli atleti. Proprio in quest’ultima area ho avuto la fortuna di toccare con mano alcune piccole-grandi soddisfazioni in seguito diversi rientri, tra cui quelli di Zappoli e De Santis: vederli tornare in campo, ricevere e saltare dopo i rispettivi percorsi riabilitativi è stata una delle soddisfazioni più grandi del mio lavoro. Quest’anno ci sarà una programmazione ancora più strutturata e individualizzata, per aiutare ogni atleta a esprimersi al meglio in totale sicurezza.”

Cosa ne pensi del progetto Domotek e della scorsa stagione?

“Il progetto Domotek si è dimostrato serio e ben strutturato, con una visione chiara e condivisa. La stagione passata è stata intensa e stimolante, caratterizzata da una crescita costante del gruppo e culminata in una fase playoff ricca di emozioni. L’ambiente creato dalla società ha favorito una forte coesione tra atleti e staff, elemento fondamentale per affrontare le sfide più importanti”.

Che campionato ti aspetti e cosa pensi del nuovo roster?

“Mi aspetto un campionato tosto e competitivo, dove ogni partita richiederà attenzione. Il nuovo roster è ben costruito, con un bel mix tra giocatori d’esperienza e nuovi profili interessanti. Sarà stimolante lavorare con questo gruppo e accompagnare il percorso di ogni atleta. Concludo ringraziando sinceramente il mister Antonio per la fiducia e la responsabilità che ha voluto affidarmi. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi ragazzi e iniziare insieme questa nuova avventura, con professionalità, dedizione e spirito di squadra”.