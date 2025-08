Dimissioni Occhiuto, opposizioni all’assalto: “è un abusivo, sta calpestando i diritti di una Regione” | INTERVISTE

StrettoWeb

Quest’oggi, i capigruppo di minoranza regionali Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto) hanno parlato in conferenza stampa relativamente alle dimissioni di Occhiuto. Già nella nota di ieri, in cui annunciavano la stessa, i tre esponenti parlavano di tentativo “di piegare le istituzioni ai suoi interessi elettorali dopo le dimissioni da presidente della Giunta regionale, continuando a voler controllare la macchina regionale e la sanità pur essendo già in piena campagna elettorale, in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione”.

A margine della conferenza, così è intervenuto il capogruppo del Pd regionale Mimmo Bevacqua: “Occhiuto è un abusivo. Dovrebbe attenersi alle sentenze di Corte Costituzionale e Tar, che spiegano che dopo le dimissioni dovrebbe succedere un vice. Per lui i social sono vitali, questo gesto è un’offesa ai calabresi”.

Davide Tavernise, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, ha affermato: “siamo compatti, arriveremo alla data del voto con un nome credibile. Con questa conferenza dimostriamo di non avere paura. Occhiuto sta calpestando i diritti di una Regione. Non sarà il finale che lui si aspetta. Sta cercando di rubare il pallone, di giocare in 11 contro 9”.

A loro si è aggiunto Antonio Lo Schiavo (Capogruppo del gruppo Misto): “chiediamo che il consiglio regionale riacquisti una dignità. Solo nella Repubblica delle banane si rivolge al popolo tramite i social. Non si gioca con democrazia e istituzioni”.