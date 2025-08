Dimissioni Occhiuto, Minasi: “inizia una nuova campagna elettorale al suo fianco, torneremo a vincere e governare”

StrettoWeb

“Con l’arrivo, oggi, delle sue dimissioni al Consiglio Regionale, il Presidente Occhiuto ha ufficialmente chiuso la legislatura. Per la maggioranza si apre, dunque, una nuova pagina, una nuova campagna elettorale al termine della quale torneremo a governare la nostra amata Calabria più uniti e più forti che mai”. Il Senatore della Lega, Tilde Minasi, commenta così la formalizzazione delle dimissioni da parte del governatore calabrese, di cui il Consiglio regionale prenderà atto nelle prossime ore. “La Lega Calabria – prosegue la Senatrice – si era già riunita qualche giorno fa, subito dopo l’annuncio di Roberto Occhiuto, per serrare le fila e organizzarsi immediatamente in vista della nuova sfida che ci attende. Abbiamo ribadito e ribadiamo ancora la nostra vicinanza al Presidente, di cui condividiamo la scelta, per non paralizzare l’ottimo percorso di lavoro fatto fin qui, anche grazie al supporto del nostro partito”.

“La Calabria non è quella di quattro anni fa, ora c’è una nuova immagine”

“La Calabria di oggi – dice ancora Minasi – non è quella di quattro anni fa: una nuova immagine, ma soprattutto nuovi fermenti e una nuova crescita, che la stanno finalmente portando a occupare il posto che merita: non più ultima regione d’Italia, ma territorio d’eccellenza, ricco di risorse naturali e umane, ricco di idee, di prodotti e di potenzialità che finalmente stanno trovando espressione.

Dopodomani – annuncia Minasi – il nostro leader, il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, sarà di nuovo in Calabria, per fare un punto sui tantissimi e preziosissimi investimenti in opere fondamentali per la nostra regione, tra cui il Ponte sullo Stretto, e soprattutto per dare, con la sua presenza, un ulteriore concreto segno di attenzione.

Come ha già detto nei giorni scorsi e nelle scorse ore – continua Minasi – il vicesegretario della Lega Claudio Durigon, anche Matteo Salvini è convinto del buongoverno del Presidente Occhiuto ed è pronto a sostenere la sua ricandidatura, con tutto il nostro partito. La sua nuova visita nel nostro territorio in questo momento ne è ulteriore conferma. E sarà per noi il via al nuovo impegno elettorale, che ci vedrà – conclude – ancora una volta compatti verso la vittoria”.