Dimissioni Occhiuto, Durigon: “vinciamo di nuovo, la Lega è pronta”

StrettoWeb

“Sono fortemente con Occhiuto. Ad Ottobre torneremo al voto anche in Calabria, la Lega sarà pronta a scendere in campo ed a vincere nuovamente”. Claudio Durigon, vice segretario del Carroccio commenta così l’annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, delle dimissioni da Governatore e della ricandidatura. Durigon è tra gli ospiti del Festival Letture nel Borgo in corso a Castrolibero. “Tornare a chiedere la fiducia ai cittadini calabresi è giusto così da evitare di perdere mesi di tempo e di lavoro”, puntualizza il leghista.

“La Lega è pronta, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora e puntiamo a diventare partito di riferimento del centrodestra nella regione. Matteo Salvini sarà presente in Calabria già nei prossimi giorni”, conclude Durigon.